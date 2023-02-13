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Primetals Alman HKM'ye LD konvertörü astarlama makinesi tedarik edecek

Pazartesi, 13 Şubat 2023 10:21:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Alman çelik üreticisi Hüttenwerke Krupp Mannesmann’a (HKM) bir adet LD konvertörü (bazik oksijen fırını) yeniden astarlama makinesi tedarik edeceğini açıkladı.

Yeniden astarlama makinesi HKM’nin Duisburg’da bulunan çelik tesisindeki 30 yıllık eski makinenin yerini alacak. Makinenin 2024 yılının Haziran ayında devreye alınması planlanıyor.

Primetals Technologies yeniden astarlama makinesinin kurulumu ve devreye alınması için danışmanlık hizmeti de verecek.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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