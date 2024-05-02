POSCO’nun faaliyet kârı yüksek hammadde maliyetlerine rağmen ilk çeyrekte yükseldi

Perşembe, 02 Mayıs 2024 14:14:42 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Şirketin faaliyet kârı geçtiğimiz çeyreğe kıyasla %91,8 artışla ve 2023 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 705 milyar KRW seviyesine kıyasla 583 milyar KRW (423,75 milyon $) olarak kaydedildi. Yılın ilk çeyreğinde şirketin satış geliri çeyreklik bazda %3,3 ve yıllık bazda %6,9 düşüşle 18,05 trilyon KRW (13,12 milyar $) olurken net kârı yıllık %26,3 düşüş ve çeyreklik bazda %92,8 artışla 619 milyar KRW (449,87 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Hammadde fiyatlarındaki artışa rağmen çelik fiyatlarının yükselmesi ve maliyetlerin azalması şirketi faaliyet kârını artırmasını sağlarken şirketin denizaşırı faaliyetlerinin zayıf performansı net kârın azalmasına neden oldu.

POSCO Ocak-Mart döneminde yıllık %1,9 artışla 8,66 milyon mt ham çelik üretimi yaparken şirketin nihai mamul satışları %0,8 yükselerek 8,23 milyon mt oldu.

Şirket, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nisan ayında Pohang tesisindeki 4 No’lu yüksek fırınında bakım çalışmalarına başladı. Çalışmaların bu yılın Haziran ayının sonunda tamamlanması bekleniyor. Şirket, bakım çalışmalarının ham çelik üretimini olumsuz etkilediğini ancak yarı mamul kullanımının üretim ve satışların düşmesine engel olduğunu ifade etti.

POSCO 2024 yılında konsolide gelirinin 78 trilyon KRW seviyesinde olmasını bekliyor.