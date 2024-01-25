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POSCO’nun net kârı ve satış geliri düşük çelik fiyatları nedeniyle 2023’te geriledi

Perşembe, 25 Ocak 2024 13:56:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) 2023 yılına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda POSCO 2022 yılında kaydedilen 4,85 trilyon KRW faaliyet kârına kıyasla 3,53 trilyon KRW (2,64 milyar $) faaliyet kârı elde etti. Şirketin satış geliri yıllık %8,9 düşüşle 77,12 trilyon KRW (57,73 milyar $) olurken, net kârı ise bir önceki yıl kaydedilen 3,56 trilyon KRW’ya kıyasla %48,5 düşüşle 1,83 trilyon KRW (1,37 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Satış geliri ve kârda kaydedilen düşüşler kötüleşen piyasa koşullarının etkisiyle gerileyen çelik fiyatlarından kaynaklandı.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar POSCO 

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