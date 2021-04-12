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POSCO faaliyet kârının birinci çeyrekte artmasını bekliyor

Pazartesi, 12 Nisan 2021 15:38:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin geçici mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte POSCO yıllık %79,7 artışla 1,5 trilyon KRW (1,33 milyar $) faaliyet kârı açıkladı. Bu da, 2011 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 1,7 trilyon KRW’den sonra son 10 yılda görülen ikinci en büyük faaliyet kârı oldu. Söz konusu dönemde, şirketin nihai mamul satış geliri yıllık %9,9 ve çeyreklik bazda %4,8 artışla 15,97 trilyon KRW (14,2 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Şirket, ilk çeyreğe ilişkin nihai sonuçlarını bu ayın sonunda açıklamayı planlıyor.

2020 yılında POSCO yıllık %38 düşüşle 2,40 trilyon KRW faaliyet kârı elde ederken, yıllık %10,2 düşüşle 57,79 trilyon KRW satış geliri açıklamıştı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, POSCO gelirinin 2021 yılında 59,4 trilyon KRW olmasını bekliyor.


Etiketler: G. Kore  POSCO  Güneydoğu Asya  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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