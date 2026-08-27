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Port Hedland sendikaları Eylül ayındaki görüşmeler öncesinde BHP'ye karşı teklif sundu

Perşembe, 27 Ağustos 2026 10:47:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters'ta çıkan habere göre BHP Ports Unions, 8 Eylül tarihinde taraflar arasında planlanan görüşmeler öncesinde Avustralyalı madenci BHP'nin ülkenin batısında bulunan Port Hedland faaliyetlerindeki çalışanlara yönelik yeni ücret anlaşmasına ilişkin şirkete bir karşı teklif sundu.

Karşı teklif, çalışanların BHP'nin son teklifini reddetmesinin ardından sunuldu. Sendikalar, şirketin teklifinin çalışanlar arasındaki önemli eşitsizliklerin devam etmesine yol açacağını belirtti.

BHP görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti

BHP görüşmelerin ilerlemeye devam ettiğini açıklarken, şirket sözcüsü tarafların çalışanların gündeme getirdiği temel konuları ele alan bir anlaşmaya varma yönünde ilerleme kaydettiğini belirtti. Sendikalar ise çalışanların ücret ve çalışma koşullarına ilişkin uygulanabilir güvenceler talep ettiğini ifade etti.

Sendikalara göre aşırı sıcaklarda çalışan, uzun çalışma saatlerine maruz kalan ve ailelerinden uzun süre ayrı kalan çalışanlara şehirlerde çalışanlardan daha düşük ücret ödenmemesi gerekiyor.

Tarafların Avustralya Adil Çalışma Komisyonu ile gerçekleştireceği bir toplantının da 15 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Görüşmeler yaklaşık 450 çalışanı kapsıyor

BHP, Port Hedland'daki yaklaşık 450 operatör ve bakım çalışanını kapsayan yeni ücret anlaşmasına ilişkin sendikalarla birkaç aydır görüşmeler yürütüyor. BHP'nin limanda toplam 800'den fazla çalışanı bulunuyor.

Son gelişme, BHP ile sendikalar arasında gerçekleştirilen önceki görüşmelerde anlaşmaya varılamamasının ardından gelirken, şirketin ülkenin batısındaki önemli demir cevheri ihracat faaliyetlerindeki ücret anlaşmazlığı devam ediyor.

Etiketler: Avustralya Okyanusya BHP 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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