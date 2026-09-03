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BHP Mitsubishi Alliance öngörülen elektrik talebinin tamamını yenilenebilir enerji alımlarıyla karşılıyor

Perşembe, 03 Eylül 2026 11:07:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton ile Japonya merkezli Mitsubishi'nin ortak girişimi olan Avustralya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi BHP Mitsubishi Alliance (BMA), BHP'nin Avustralya'daki işletmeleri arasında öngörülen elektrik talebinin %100'ünü yenilenebilir enerji alım anlaşmaları aracılığıyla karşılayan ilk şirket olduğunu duyurdu.

Queensland eyaleti hükümetine bağlı enerji üreticisi ve perakendecisi CleanCo ile imzalanan son enerji alım anlaşmasının ardından BMA, öngörülen elektrik talebini artık rüzgâr, güneş ve pompaj depolamalı hidroelektrik dahil olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşıladığını aktardı.

BHP, söz konusu gelişmenin 2029-30 mali yılına kadar grubun işlettiği varlıklardan kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını içeren operasyonel sera gazı emisyonlarını 2019-20 mali yılı seviyelerine kıyasla en az %30 azaltma hedefini desteklediğini ifade etti. Daha uzun vadede ise 2050 yılına kadar operasyonel sera gazı emisyonlarında net sıfıra ulaşmayı hedeflediğini vurguladı.

İş birliği Queensland'deki yenilenebilir enerji projelerini destekliyor

Şirket, CleanCo ile yaptığı iş birliğinin Queensland'de yeni yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesine ve bölgesel ekonomik faaliyetlere katkı sağladığını dile getirdi. BMA Varlık Başkanı Adam Lancey, söz konusu gelişmenin şirketin operasyonel karbonsuzlaşma yolculuğunda önemli bir adımı temsil ettiğini belirtirken, iş birliklerinin çevresel ve bölgesel faydalar sağlanmasındaki rolüne de dikkat çekti.

Ayrıca iş birliği kapsamındaki yenilenebilir enerji projeleri arasında Queensland'deki MacIntyre rüzgâr enerjisi santralinin yer aldığı da bildirildi. BHP, söz konusu santrali CleanCo ile yaptığı iş birliği kapsamında desteklenen yenilenebilir enerji altyapısı projelerine örnek olarak gösterdi.

Etiketler: Avustralya Okyanusya Madencilik Karbonsuzlaşma BHP 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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