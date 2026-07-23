BHP grevin ardından Port Hedland sendikalarıyla görüşmelere yeniden başladı

Reuters'ta çıkan bir habere göre Avustralyalı madenci BHP, ülkenin batısında bulunan Port Hedland demir cevheri operasyonlarında çalışan işçileri temsil eden sendikalarla son dönemdeki iş bırakma eylemlerinin ardından yeni bir toplu iş sözleşmesine varmak amacıyla müzakerelere yeniden başladı.

Görüşmeler, Port Hedland'da yaklaşık 450 operatör ve bakım çalışanını temsil eden Combined Ports Unions ile yürütülüyor. Taraflar arasında yeni dört yıllık işletme sözleşmesine yönelik müzakereler yedi aydan uzun süredir devam ediyor.

Şirket ile sendikalar arasındaki son müzakere turunda anlaşma sağlanamaması üzerine çalışanlar 16 Temmuz'da greve gitmişti. Müzakereler, çalışanların geçen hafta gerçekleştirdiği sekiz saatlik grevin ardından salı günü yeniden başladı.

İlerleme sağlandı ancak anlaşmaya varılamadı

Son görüşmenin ardından Combined Ports Unions, müzakerelerde bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak tarafların nihai bir anlaşmaya ulaşamadığını açıkladı.

Görüşmelerin 28 Temmuz'da yeniden başlayacağını belirten sendikalar, güvenli, adil ve verimli bir demir cevheri sektörünün oluşturulmasına yönelik hedeflerine bağlı olduklarını ifade etti. Müzakerelerin devam etmesi nedeniyle bir sonraki toplantıya kadar yeni bir iş bırakma eylemi düzenlenmesi ihtimalinin azaldığı kaydedildi.