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BHP ve Hedland limanı sendikaları arasındaki ücret anlaşmazlığı dokuz aylık görüşmelerin ardından tahkime taşınıyor

Cuma, 18 Eylül 2026 15:02:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters'ın haberine göre küresel madencilik şirketi BHP'nin Batı Avustralya merkezli Hedland limanı faaliyetlerinde görev alan çalışanlar, yeni bir ücret anlaşmasına yönelik müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından tahkime başvurmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük demir cevheri ihracat merkezi olan Hedland limanı, BHP'nin Pilbara'daki demir cevheri faaliyetleri için ana sevkiyat noktası olarak hizmet veriyor. Tesiste yaklaşık 450 operatör ve bakım çalışanını temsil eden sendikaların çözüme kavuşturulamayan toplu pazarlık sürecine ilişkin resmi bir karar alınması için başvuruda bulunmayı planladığı ifade edildi. Söz konusu kararın, Avustralya Adil Çalışma Komisyonunun anlaşmanın şartlarını belirlemesine imkân sağlayacağı belirtildi.

Ücret görüşmeleri dokuz aydan uzun süredir devam ediyor

BHP ve sendikalar dört yıllık ücret anlaşması için dokuz aydan uzun süredir müzakere ederken, son aylarda Avustralya Adil Çalışma Komisyonunun da katılımıyla neredeyse her hafta görüşmeler gerçekleştirildiği dile getirildi. Ağustos ayında çalışanların iki gün süreyle iş bırakarak Hedland limanında yaklaşık 25 yılın ardından ilk büyük çaplı iş eylemini gerçekleştirdiği vurgulandı.

Şirketin son teklifinin çoğu çalışan için dört yıllık anlaşma süresince %17 ücret artışını, iki yıl içinde ödenecek 25.000 Avustralya doları tutarında geçiş ödemesini ve daha yüksek vardiya ödeneklerini içerdiği aktarıldı. Ancak sendikalar, çalışanların yaklaşık %40'ının söz konusu teklif kapsamında mevcut durumdan daha kötü koşullarla karşı karşıya kalacağını belirterek anlaşmanın çalışanların uzmanlık gerektiren becerilerini ve çalışma koşullarını daha iyi yansıtması gerektiğini savundu.

BHP, adil ve makul bir anlaşmaya varmaya odaklanmaya devam ettiğini ve müzakerelerin sürdürülmesinin sonuca ulaşmanın en hızlı yolu olacağını belirtti.

Etiketler: Avustralya Okyanusya Madencilik BHP 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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