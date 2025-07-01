ArcelorMittal Poland hidrojen fırınlarını devreye aldı, yeni galvanizleme hattının inşasına başladı

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, Kraków tesisinde yer alan soğuk haddehanesinin tavlama hattında kurduğu yeni hidrojen fırınlarının faaliyete geçtiğini duyurdu. Bu sayede şirket, sürdürülebilir çelik üretiminde önemli bir adım atmış oldu.

100 milyon PLN (27,79 milyon $) tutarındaki modernizasyon planı kapsamında yapılan toplam 52 milyon PLN’lik (14,45 milyon $) yatırımla kurulan yeni fırınlar, çelik üretiminden kaynaklı karbon ayak izinin düşürülmesi bakımından önemli bir aşama olarak nitelendiriliyor. Yeni fırınların, çeliğin saflığını ve kalitesini artırarak, tavlama süresini yarı yarıya azaltarak, verimliliği iyileştirerek, enerji tüketimini düşürerek ve amonyak kullanımını bertaraf ederek şirkete birçok operasyonel ve çevresel fayda sağlaması bekleniyor.

Fırın projesinin yanı sıra ArcelorMittal Poland, Kraków tesisinde yeni bir galvanizleme hattı inşa ediyor. Böylelikle çinko tüketimini azaltmayı ve ürün dayanıklılığı ile korozyon direncini artırmayı amaçlıyor.