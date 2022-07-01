Polonyalı uzun mamul üreticisi Cognor yeni nervürlü kangal ve hafif profil hattı sipariş etti

Cuma, 01 Temmuz 2022 14:18:05 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Polonta merkezli inşaat demiri, ticari profil ve vasıflı çubuk üreticisi Cognor’a yeni nervürlü kangal hattı ve hafif profil tesisi tedarik edeceğini açıkladı.

Nervürlü kangal hattı Cognor’un Krakow’da bulunan çubuk tesisine eklenecek ve saatte 75 mt kapasite ile çapları 8-20 mm arasında değişen ve ağırlığı 3,5 tonu bulan nervürlü kangal üretilecek. Hafif profil tesisinde ise saatte 80 mt kapasite ile lama, köşebent, H, I, U, T profil ile yuvarlak ve kare profil üretilecek.

Cognor, nervürlü kangal hattını 2022 yılının sonunda, hafif profil tesisini ise 2023 yılının sonunda devreye almayı planlıyor.