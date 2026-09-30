Kardemir 2026'nın Ekim-Aralık dönemi için satış miktarlarını açıkladı

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın Ekim-Aralık dönemi için planlanan nervürlü inşaat demiri, kütük, profil ve kangal/çubuk satış miktarlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde fiyat listeleri üzerinden %30'u Kardemir hissedarlarına öncelikli satış hakkı olarak tanınmak üzere 157.000 mt nervürlü inşaat demiri, 347.000 mt kütük, 64.000 mt profil ve 118.000 mt kangal/çubuk satışı yapılacağı belirtildi.

Kardemir, talep sahibi müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 2 Ekim 2026, Cuma günü, saat 17.00'a kadar şirketin satış ve pazarlama müdürlüğüne faks veya elektronik posta yoluyla veya elden müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.