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Kardemir 2026'nın Ekim-Aralık dönemi için satış miktarlarını açıkladı

Çarşamba, 30 Eylül 2026 16:23:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın Ekim-Aralık dönemi için planlanan nervürlü inşaat demiri, kütük, profil ve kangal/çubuk satış miktarlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde fiyat listeleri üzerinden %30'u Kardemir hissedarlarına öncelikli satış hakkı olarak tanınmak üzere 157.000 mt nervürlü inşaat demiri, 347.000 mt kütük, 64.000 mt profil ve 118.000 mt kangal/çubuk satışı yapılacağı belirtildi.

Kardemir, talep sahibi müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 2 Ekim 2026, Cuma günü, saat 17.00'a kadar şirketin satış ve pazarlama müdürlüğüne faks veya elektronik posta yoluyla veya elden müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Etiketler: Profil Kütük İnşaat Demiri Uzun Ürünler Yarı Mamul Türkiye Avrupa  Kardemir 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Oval Profil

Kalınlık 0,4 - 1,5 mm
Kenar Uzunluğu1 14 - 24 mm
Kenar Uzunluğu2 24 - 30 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

NPU Profil

Genişlik 40 - 280 mm
 
Tedarikçi GUNEYDOGU SAC VE DEMIR MAMULLERI TIC. SAN. LTD. STI.
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NPI Profil

Genişlik 80 - 300 mm
 
Tedarikçi GUNEYDOGU SAC VE DEMIR MAMULLERI TIC. SAN. LTD. STI.
Teklifi Gör

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