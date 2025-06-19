Polonya çelik sektöründe sürdürülebilirlik için kapsamlı eylem planını açıkladı

Polonya Sanayi Bakanlığı ülkenin çelik sektöründe sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla rekabet gücü, çevre uyumu, enerji maliyetleri ve karbonsuzlaşma gibi kritik sorunlara değinen bir eylem planı yayımladı. Plan, ülkenin önemli sanayi sektörlerinden biri olan çelik sektörünü desteklemek için ulusal ve Avrupa düzeyinde stratejiler içeriyor.

Bakanlığa göre Polonya’da enerji üretiminin büyük bir kısmı halen kömür bazlı kaynaklardan sağlandığı için ülkede iş yapma maliyetleri çok yüksek ve Polonyalı çelik üreticileri yabancı rakiplerine kıyasla çok daha zor durumda. Ülke artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek için enerji yoğun sektörlerde maliyet tazminatı sisteminde düzenlemeler yaparak üreticilere ödenen teşviklerin daha kısa sürede ulaşmasını sağlayacak ve çelik üreticilerine harcamalarından önce destek sağlanan bir sistem getirilecek. Plan ayrıca sektörde daha esnek enerji yönetimini kolaylaştıran uygulamalara katılımın artırılması gerektiğini vurgularken, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların destekleneceğini belirtti.

Polonya çelik sektörünün düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçişini desteklemek için metalurji araştırma ve geliştirme faaliyetlerine özel bir fon oluşturacak. Bu fon, çelik üreticilerinin iklim ve dijitalleşme hedefleriyle bağlantılı özel Ar-Ge programları oluşturmalarına yardımcı olacak ve aynı zamanda üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve emisyon azaltma hedeflerine ulaşılması için destek sağlayacak.

Bakanlık, elektrik ark ocaklı üretim için gerekli olan yeterli hurda metal tedarikini sağlamak amacıyla şu anda ithalata engel teşkil eden ve KDV'den kaçmayı önlemek amacıyla hassas malların nakliyesini izlemek için Ulusal Vergi İdaresi tarafından uygulanan bir ticaret önlemi olan SENT sisteminden hurdayı muaf tutmayı planlıyor. Bakanlığa göre hurdanın SENT sistemine dahil edilmesi tedarikçileri Polonya’ya hurda ihraç etme konusunda zorlarken, maliyetlerin artmasına yol açarak benzer bürokratik şartları olmayan ülkelere karşı yerli çelik üreticilerinin rekabet gücünü zayıflatıyor.

Polonya eylem planı doğrultusunda daha modern koruma önlemlerinin uygulanması, süresi dolan koruma önlemlerinin yerine kapsamlı vergi sistemlerinin geliştirilmesi ve adil rekabeti sağlamak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) güçlendirilmesi için Avrupa düzeyinde baskı yapacak.