Polonya çelik sektörü enerji maliyetleri konusunda acil destek talep ediyor

Basında çıkan haberlere göre Polonya çelik sektörü, hükümet ve Avrupa Komisyonundan enerji yoğun sektörler için elektrik fiyatlarının 50€/MWh seviyesine indirilmesini talep etti. Katowice’de düzenlenen Yeni Sanayi Forumu’nda konuşan Metalurji Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mirosław Motyka, sektörün somut çözüm önerileri sunduğunu ancak bunların hemen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Rekabetçi elektrik maliyetleri sunulmazsa Polonya’nın diğer Avrupalı çelik üreticileri karşısında rekabet avantajını kaybetme riski taşıdığını belirten Motyka, Polonya’da ertesi gün teslimatlı ortalama toptan elektrik fiyatının yaklaşık 97,96€/MWh, AB genelinde ise 51,4-114,6€/MWh aralığında seyrettiğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Almanya hükümeti, enerji yoğun sektörleri kapsayan ve 50 €/MWh tavan fiyatla üç yıl boyunca 4,5 milyar €’ya mal olacak destek paketinden oluşan bir elektrik tavan fiyatı uygulaması ve geriye dönük bütçe desteğini 2026 itibarıyla yürürlüğe koyacak.

Stratejik baskılar: enerji maliyeti ve karbondan arındırma

Polonya çelik sektörü çok yönlü bir baskıyla karşı karşıya. Enerji maliyeti, “sektörün toparlanmasının önündeki en kritik engel” olarak gösterilirken, yalnızca elektrik ark ocaklarına geçiş yerine yüksek fırınların modernize edilmesi ve karbon yakalama teknolojilerinin devreye alınması yönündeki baskı arttı.

Acil eylem çağrısı

Mevcut kriz karşısında hızla politika önlemleri alınmadığı takdirde Polonya’nın Avrupa çelik pazarındaki konumunu kaybetme riski taşıdığını ifade eden sektör temsilcileri, enerji yoğun sektörler için talep edilen 50€/MWh hedefini, rekabet gücünü yeniden kazanmak ve toparlanmayı desteklemek için bir eşik olarak tanımlanıyor.