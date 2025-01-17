ArcelorMittal Poland hidrojen fırınlarını devreye alarak tavlama işleminde emisyonu azalttı

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, Krakow biriminde 52 milyon PLN (12,5 milyon $) yatırımla inşa edilen hidrojen fırınlarını devreye aldığını açıkladı.

Eski dom fırınlarının yerini alan hidrojen fırınları, şirketin tavlama sürecinde amonyak kullanımını ortadan kaldırdı, işlemin süresini kısaltarak doğal gaz ile elektrik tüketimini azalttı. Böylece şirket tavlama işleminde karbon emisyonunu %50 oranında indirdi.

Öte yandan söz konusu fırınlar Krakow birimindeki tek hidrojen projesi değil. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ArcelorMittal Poland, Polonya merkezli enerji şirketi Linde Gaz Polska ile iş birliği yaparak Krakow biriminde 100 milyon PLN’nin (24,17 milyon $) üzerinde bir yatırımla hidrojen üretim tesisi kuracak.