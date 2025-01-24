ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza tesisinde sürdürülebilirlik kapsamında yatırım yapacak

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza çelik tesisinde yer alan argon istasyonunun toz giderme sistemini modernize etmek üzere en az 30 milyon PLN (7,46 milyon $) yatırım yapacağını duyurdu.

Yatırım sayesinde şirket, çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak ve tesisin verimliliğini artıracak. Argonizasyon işleminin çeliğin yüzey kalitesini ve yapısını iyileştirdiği, bu sayede hem çeliğin hem de nihai mamulün dayanımını artırdığı belirtiliyor.

Modernizasyon çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.