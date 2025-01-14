Polonyalı servis merkezi ArcelorMittal’in XCarb® çözümlerini kullanacak

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Europe - Flat Products ve Polonya merkezli RBB Steel Service Center, tedarik zincirinde karbon emisyonunun azaltılması ve XCarb® çözümlerinin kullanılması konusunda bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma doğrultusunda RBB, XCarb® geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir üretim yöntemiyle üretilen ilk galvanizli sac siparişini verdi. ArcelorMittal Europe - Flat Products’ın uzun süredir müşterisi olan RBB, 20 yılı aşkın süredir sıcak ve soğuk rulo sac, galvanizli sac ve Magnelis®, Jetskin® ve Alusi® gibi metalik kaplamalı ürünler de dahil olmak üzere ArcelorMittal’den geniş bir ürün portföyü satın alıyor.

RBB’nin CEO’su Wlodzimierz Borusiak, “RBB, yıllardır sürdürülebilir gelişim ve kurumsal sosyal sorumluluk doğrultusunda ilerleyerek, karbon ayak izinin azaltılması da dahil olmak üzere hedeflerini istikrarlı bir şekilde gerçekleştirdi. XCarb® çözümlerine yönelik bu anlaşma, şirketin karbondan arındırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım. Anlaşma, bizim ve müşterilerimizin çevresel, sosyal ve yönetimsel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak,” ifadelerini kullandı.