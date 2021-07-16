﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Perulu Aceros Arequipa Florida merkezli hurda şirketi satın aldı

Cuma, 16 Temmuz 2021 10:48:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru’nun başlıca çelik üreticilerinden Aceros Arequipa, Florida merkezli bir hurda şirketini satın aldığını duyurdu.

Alım yapılan şirkete dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Aceros Arequipa, ABD’de kurduğu Aceros America Port Manatee LLC ve Aceros America St. Pete LLC şirketleri aracılığıyla satın alımı gerçekleştirdiğini belirtti.

Şirket, satın alımın, Pisco üretim tesisi için gerekli hurda tedarikini güçlendirmesi bakımından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Satın alınan 116.000 m2 alanda parçalama tesisi ve manyetik ayırıcı da bulunuyor. Bu sayede, şirket, Asya piyasasına ihraç edilecek demir çelik ürünleri ayırabilecek.


Etiketler: Güney Amerika  çelik üretimi  Peru  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Tem

Brezilya Çelik Birliği çelik fiyatlarına yönelik hükümetle anlaşma yapıldığı iddialarını reddetti
14  Tem

ArcelorMittal Brazil yüksek dayanımlı inşaat demirini piyasaya sunacak
08  Tem

Peru’nun demir cevheri üretimi Ocak-Mayıs döneminde artış gösterdi
05  Tem

CSN Singapur merkezli grafen şirketine yatırım yaptı
23  Haz

Peru’nun inşaat demiri satış hacmi Nisan ayında artış gösterdi