Perulu Aceros Arequipa Florida merkezli hurda şirketi satın aldı

Cuma, 16 Temmuz 2021 10:48:11 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru’nun başlıca çelik üreticilerinden Aceros Arequipa, Florida merkezli bir hurda şirketini satın aldığını duyurdu.

Alım yapılan şirkete dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Aceros Arequipa, ABD’de kurduğu Aceros America Port Manatee LLC ve Aceros America St. Pete LLC şirketleri aracılığıyla satın alımı gerçekleştirdiğini belirtti.

Şirket, satın alımın, Pisco üretim tesisi için gerekli hurda tedarikini güçlendirmesi bakımından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Satın alınan 116.000 m2 alanda parçalama tesisi ve manyetik ayırıcı da bulunuyor. Bu sayede, şirket, Asya piyasasına ihraç edilecek demir çelik ürünleri ayırabilecek.