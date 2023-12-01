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ABD’nin çekme tel ihracatı Eylül ayında %23,6 düştü

Cuma, 01 Aralık 2023 09:22:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %23,6 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %7,2 düşüşle 15.794 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 23,2 milyon $’a ve 2022 yılının Eylül ayında kaydedilen 18,2 milyon $’a kıyasla 18,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.478 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 2.573 mt’a kıyasla 2.792 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.613 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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