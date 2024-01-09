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ABD’nin çekme tel ihracatı Ekim ayında %7,5 düştü

Salı, 09 Ocak 2024 09:22:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %7,5 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %15,1 düşüşle 6.383 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 18,7 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 20,3 milyon $’a kıyasla 17,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 2.613 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 2.458 mt’a kıyasla 2.916 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.676 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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