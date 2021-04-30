OYAK Maden Metalürji Grubu’nun kârı ve satış gelirleri birinci çeyrekte arttı

Cuma, 30 Nisan 2021 14:56:29 (GMT+3) | İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu, bu yılın birinci çeyreğinde net kârının önceki yıl kaydedilen 322,78 milyon TL’ye kıyasla 2,71 milyon TL seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin satış geliri bir önceki yıl aynı dönemde kaydedilene kıyasla %63,9 artarak 10,46 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2020 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 763,97 milyon TL’ye kıyasla 3,47 milyar TL seviyesine yükseldi.

Faaliyet sonuçlarına göre, yılın birinci çeyreğinde, OYAK Maden Metalürji Grubu’nun toplam ham çelik üretimi yıllık %3 artışla 2,31 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %3 düşüşle 889.000 mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %8 artışla 1,42 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin yassı çelik üretimi yıllık %5,8 artışla 1,81 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi yıllık %21,2 düşüşle 208.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %9,6 artışla 1,80 milyon mt, uzun çelik satış hacmi ise yıllık bazda %23,2 düşüşle 205.000 mt seviyesinde yer aldı.

OYAK Maden Metalürji Grubu, yılın birinci çeyreğinde, 201.000 mt’u yassı çelik, 12.000 mt’u uzun çelik olmak üzere toplam 213.000 mt ihracat yaparken, bu ihracat toplam satışların %11’ini oluşturdu. Şirket, yassı ürünlerde 20, uzun ürünlerde ise 4 ülkeye ihracat yaptı.