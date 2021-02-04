Outokumpu birinci çeyrekte AVFÖK’ün artmasını bekliyor, işten çıkarmalar yapıldı

Perşembe, 04 Şubat 2021 14:19:54 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 15 milyon € net zarara kıyasla 39 milyon € net zarar kaydetti. Şirketin satışları ise yıllık %3,5 düşüşle 1,35 milyar € seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 73 milyon €’ya kıyasla 78 milyon € seviyesinde kaydedildi. Şirket, Avrupa’da fiyatların düşmeye devam ederken, planlı bakımın bir önceki çeyreğe kıyasla sonuçlar üzerinde olumsuz etki yarattığını, ancak bu etkilerin olumlu hammadde etkileri ve azalan maliyetler ile dengelendiğini belirtti.

Yılın tamamında, Outokumpu, önceki yıl kaydedilen 75 milyon € net zarara kıyasla 116 milyon € net zarar kaydetti. Şirketin söz konusu dönemdeki satışları ise yıllık %11,8 düşüşle 5,64 milyar € seviyesinde yer aldı. Şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki yıl kaydedilen 263 milyon €’ya kıyasla 250 milyon € seviyesinde kaydedildi. Şirket, çeşitli maliyet tasarrufu önlemlerinin bir önceki yıla göre kârlılığı desteklediğini belirtti.

Dördüncü çeyrekte, şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık bazda %14,2 düşerek 523.000 mt olurken, yılın tamamındaki paslanmaz çelik sevkiyatları zayıf talep nedeniyle yıllık %3,2 düşüşle 2,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Outokumpu 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin düzenlenmiş AVFÖK’ün geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla artmasını bekliyor. Şirket, Corona virüsü salgınının neden olduğu küresel düşüşün ardından paslanmaz çelik piyasasının toparlanmaya başladığını, paslanmaz çelik talebinin güçlendiğini ve hem Avrupa hem de Amerika’daki birimlerinde mevsimsel bir artış beklendiğini belirtti. Şirketin paslanmaz çelik sevkiyatlarının da birinci çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %10-20 artması bekleniyor.

Outokumpu’nun CEO’su Heikki Malinen, “Bilançomuzu güçlendirecek ve güçlü sonuçlar elde edeceğiz. 2021-2022 tarihlerinde katı bir maliyet ve sermaye disiplinine odaklanacağız,” dedi.

Şirket, Kasım ayında gerçekleştirilen çalışan görüşmelerinin Aralık ayında tamamlandığını, planlandığı üzere işten çıkarmalar yapıldığını belirtti. Rekabetçi sektörde maliyet yapısını iyileştirmek için 2022 yılında çalışan sayısını 9.000’in altına indirmeyi hedefliyor.