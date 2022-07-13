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Outokumpu uzun mamul biriminin büyük kısmını Marcegaglia’ya devredecek

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 15:13:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu uzun mamul biriminin büyük bir kısmını İtalya merkezli Marcegaglia Steel Group’a devredeceğini açıkladı. Outokumpu bu satışın ardından başlıca faaliyet alanı olan yassı paslanmaz çelik ürünlere odaklanacak.

Şirket satışın bu yılın sonunda tamamlanmasını bekliyor.

Satışa İngiltere, Sheffield’da bulunan eritme ve çubuk faaliyetleri, ABD, Richburg’da bulunan çubuk faaliyetleri, İsveç, Fagersta’da bulunan filmaşin tesisi dahilken, İsveç’in Degerfors ve Storfors kentlerinde bulunan Long Products AB faaliyetleri dahil değil. Sheffield, Richburg ve Fagersta’daki yaklaşık 650 çalışan satışın bir parçası olarak alıcıya devredilecek. Outokumpu Long Products AB birimleri, Outokumpu kapsamında faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek, birimlerin geleceğine yönelik farklı seçenekler değerlendirilecek.

Uzun mamul biriminin net satış gelirleri 2021 yılında 810 milyon € seviyesinde yer alırken, birim söz konusu yılda piyasaya 250.000 mt ürün tedarik etti. Uzun mamul biriminin satışları Outokumpu’nun 2021 yılında gerçekleştirdiği toplam satışların yaklaşık %8’ini oluşturuyordu.


Etiketler: Filmaşin Paslanmaz Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler Uzun Ürünler Finlandiya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım Outokumpu 

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