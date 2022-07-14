AB’nin yeni kota döneminde Türkiye için ayırdığı inşaat demiri kotası tükendi

Perşembe, 14 Temmuz 2022 14:11:53 (GMT+3) | İstanbul

AB Komisyonu verilerine göre, 1 Temmuz tarihinde başlayan ve 30 Eylül tarihinde sona erecek olan yeni kota döneminde dört ülkeye yönelik bazı çelik ürünleri için ithalat kotası tükendi.

Türkiye’ye yönelik sırasıyla 90.856 mt ve 20.046 mt olan inşaat demiri ile paslanmaz soğuk sac ve şerit kotaları 1 Temmuz tarihinde bitti. Sırasıyla 94.689 mt ve 15.126 mt olan kutu profil ve organik kaplamalı sac kotaları da aynı gün tükendi. Türkiye’nin kritik durumda olan kotaları ise 13 Temmuz tarihi itibarıyla sırasıyla 1.352 mt ve 6.300 mt seviyelerinde yer alan doğal gaz borusu ile alaşımlı ve alaşımsız profil'>ticari profil ve hafif profil kotaları oldu.

Bazı ürünlerde kotasını tüketen diğer ülkelere bakıldığında ise, Çin’in 29.777 mt olan silisli sac ve 123.409 mt olan metalik kaplamalı sac kotaları 1 Temmuz tarihi itibarıyla tükendi.

Hindistan’a ayrılan 75.642 mt’luk organik kaplamalı sac, 30.542 mt’luk paslanmaz çubuk ve hafif profil ve 7.103 mt’luk paslanmaz filmaşin kotaları da 1 Temmuz tarihinde bitti.

Öte yandan Tayvan’ın 44.302 mt olan paslanmaz soğuk sac ve şerit kotası 8 Temmuz tarihi itibarıyla tükendi.