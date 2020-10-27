SEAISI: ASEAN bölgesi büyüyen bir çelik ihracatçısı olduğunu kanıtladı

Salı, 27 Ekim 2020 17:28:05 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (SEAISI) açıklamasına göre, ASEAN bölgesi yılda 50 milyon mt nihai mamul ithal ederken, ihracat yıllık 7-8 milyon mt civarındaydı. Bölgenin nihai mamul ihracatı 2019 yılında iki kat artarak 15 milyon mt seviyesine ulaştı. Vietnam, Endonezya ve Malezya, ASEAN bölgesindeki başlıca nihai mamul ihracatçıları olarak öne çıkıyor. Vietnam ve Endonezya, yassı çelik ihracatına odaklanırken, Malezya, özellikle filmaşin ve inşat demiri olmak üzere uzun çelik ihracatını artırıyor. ASEAN-6 ülkeleri, Çin ve Tayvan yassı mamul ihracatı için başlıca pazarlar arasında yer alıyor. Yassı mamul ihracatı için gelişmekte olan pazarlar arasında Pakistan, Myanmar ve Hindistan da bulunuyor. Özellikle Vietnam ve Malezya’dan yapılan ihracat olmak üzere en büyük inşaat demiri ve filmaşin pazarları Kamboçya ve Myanmar oldu. ASEAN-6 ülkelerinin yanı sıra, Bangladeş ve Kuveyt, bölgeden yapılan uzun mamul ihracatı için önemli pazarlar arasında bulunuyor. Çin, ASEAN-6 ülkelerinden yapılan hem yarı mamul hem de uzun mamul ihracatında önemli bir pazar haline geldi.

Vietnam, ASEAN-6 ülkeleri arasındaki en büyük ihracatçı konumunda bulunuyor. Ülkenin çelik ihracatı kademeli olarak 2017 yılında 1 milyon mt, 2019 yılında ise 2 milyon mt seviyesine yükseldi. Yassı mamul ihracatı bu yılın ilk yedi ayında hafif düşüş gösterdi. ABD, Kanada ve Pakistan, Vietnam’dan yapılan yassı mamul ihracatının başlıca pazarlarını oluşturuyor. ASEAN-6 ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Tayland, Vietnam’ın yassı mamul ihracatının başlıca pazarları oldu. Vietnam, 2019 yılında ağırlıklı olarak ASEAN-6 ülkelerine olmak üzere 2 milyon mt kaplamalı çelik, 852.000 mt kaynaklı boru, 843.000 mt soğuk sac ve 767.000 mt sıcak sac ihraç etti.

Endonezya bölgenin en büyük ikinci ihracatçısı pozisyonunda yer alıyor. Endonezya’nın yassı mamul ihracatı 2018 yılında 2 milyon mt ve 2019 yılında 3 milyon mt seviyesine yükseldi. Ülke, 2019 yılında 1,8 milyon mt sıcak sac, 778.000 mt sıcak haddelenmiş levha ve 390.000 mt soğuk sac ihraç etti. Sıcak sac ve soğuk sac ihracatının %80-90’ını paslanmaz ürünler oluşturuyor. Tayvan, Malezya ve Çin, paslanmaz çelik ihracatının başlıca hedef pazarları oldu. Ülkenin paslanmaz sıcak sac ihracatı 2020 yılının ilk yedi ayında, 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen 914.000 mt’dan 717.000 mt’a geriledi. Endonezya’nın paslanmaz soğuk sac ihracatı, bu yılın ilk yedi ayında yıllık %9 artışla 275.000 mt oldu.

Malezya, 2019 yılına kadar uzun mamul açısından önemli bir ihracatçı değildi. Malezya’nın uzun mamul ihracatı 2019 yılında 1,9 milyon mt seviyesine yükseldi ve bunun %70’ini filmaşin ihracatı oluşturdu. Ülkenin başlıca filmaşin ihracat pazarları, 2019 yılında kaydedilen toplam 1,3 milyon mt ve bu yılın ilk yedi ayında kaydedilen yaklaşık 2 milyon mt ile Çin ve ASEAN-6 ülkeleri oldu. Malezya’dan Çin’e yapılan filmaşin ihracatı, toplam ihracat hacminin yarısını oluştururken, Çin’i, Filipinler ve diğer ASEAN-6 ülkeleri takip etti. 2019 yılında 324.000 mt olan inşaat demiri ihracatı, bu yılın ilk yedi ayında 1 milyon mt seviyesine yükseldi. Çin’e yapılan ihracat, toplam inşaat demiri ihracatının %80’inden fazlasını oluştururken, Çin’i Myanmar’a yapılan ihracat takip etti.