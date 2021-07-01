﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İngiltere bazı çelik ürünlerine yönelik koruma önlemlerini uzatırken, diğerlerini iptal etti

Perşembe, 01 Temmuz 2021 15:44:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere hükümeti, 16 çelik ürününe yönelik koruma önlemlerinin uzatıldığını duyurdu.

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) önceden, ticari profil ve hafif profiller, filmaşin, teneke levha, quarto levha, köşebent ve profillerin dahil olduğu dokuz ürüne yönelik önlemlerin iptal edilmesini tavsiye etmişti ancak hükümet, önlemlerin üç yıl daha uzatıldığı diğer ürünlerin aksine, söz konusu ürünlere yönelik önlemlerin bir yıl daha uzatılması kararını aldı.

Ayrıca, TRA’nın alaşımsız ve diğer soğuk bitirilmiş çubuk, alaşımsız tel, paslanmaz çubuk ile hafif profillere ve paslanmaz filmaşine yönelik önlemlerin kaldırılması yönündeki tavsiyesi hükümet tarafından kabul edildi.

İngiltere hükümetinin, AB’nin koruma önlemlerini Brexit sürecinin ardından soruşturma yapmadan uygulamaya başlaması, Dünya Ticaret Örgütü’nün belirlediği kuralların ihlali olarak görülüyor.


Etiketler: levha  kota ve vergiler  paslanmaz  İngiltere  çelik üretimi  filmaşin  yassı ürünler  Avrupa  uzun ürünler  ticari profil  paslanmaz  tel  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29  Haz

Tsingshan Holdings yeni paslanmaz çelik işleme merkezi için 12 milyar RMB yatırım yapacak
28  Haz

Rusya çelik ihracatına yönelik vergiye onay verdi, piyasa kararın ilk etkilerini değerlendiriyor
23  Haz

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında %7,7 arttı
04  Haz

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs sonunda %13,6 düştü
03  Haz

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta düşüş gösterdi