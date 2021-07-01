İngiltere bazı çelik ürünlerine yönelik koruma önlemlerini uzatırken, diğerlerini iptal etti

Perşembe, 01 Temmuz 2021 15:44:55 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti, 16 çelik ürününe yönelik koruma önlemlerinin uzatıldığını duyurdu.

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) önceden, ticari profil ve hafif profiller, filmaşin, teneke levha, quarto levha, köşebent ve profillerin dahil olduğu dokuz ürüne yönelik önlemlerin iptal edilmesini tavsiye etmişti ancak hükümet, önlemlerin üç yıl daha uzatıldığı diğer ürünlerin aksine, söz konusu ürünlere yönelik önlemlerin bir yıl daha uzatılması kararını aldı.

Ayrıca, TRA’nın alaşımsız ve diğer soğuk bitirilmiş çubuk, alaşımsız tel, paslanmaz çubuk ile hafif profillere ve paslanmaz filmaşine yönelik önlemlerin kaldırılması yönündeki tavsiyesi hükümet tarafından kabul edildi.

İngiltere hükümetinin, AB’nin koruma önlemlerini Brexit sürecinin ardından soruşturma yapmadan uygulamaya başlaması, Dünya Ticaret Örgütü’nün belirlediği kuralların ihlali olarak görülüyor.