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Outokumpu savaşın operasyonları üzerinde kısa vadede etkisi olmasını beklemiyor

Pazartesi, 28 Şubat 2022 15:45:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu Rusya’nın işgalinin ardından Ukrayna’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve kısa vadede bu durumun operasyonları üzerinde büyük bir etki yaratmasını beklemediğini belirtti.

Ayrıca şirket mevcut durumun devam etmesi halinde hammadde ve enerji gazları tedarikinin etkilenebileceğini söyledi. Outokumpu’nun başlıca enerji tedarikçisi Avrupa pazarıyken, Rusya dolaylı tedarikçi ülkelerden biri. Şirket alternatif kaynakları test ediyor.

Outokumpu başlıca hammaddesi olan geri dönüştürülmüş çelikte Rusya veya Ukrayna’ya bağımlı değil ve şu anda Rusya’dan sadece sınırlı tonajda nikel ihtiyacı karşılanıyor. Ek hammadde tedarikinde ise şirket Rusya menşeli ürünlere sınırlı miktarda bağımlı.

Öte yandan Outokumpu Rusya’da bulunan devlete bağlı Rosatom şirketi tarafından yürütülen Finlandiya’daki Fennovoima nükleer santral projesinde dolaylı bir hisseye sahip.


Etiketler: çelik üretimi  Finlandiya  Outokumpu  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »

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