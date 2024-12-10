Outokumpu’nun Circle Green ürünleri karbon emisyonunda düşüşü destekliyor

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, Circle Green markası altındaki %93 daha düşük karbon ayak izine sahip paslanmaz çelik ürününün, Klöckner, thyssenkrupp Materials Processing Europe gibi Avrupa ve Asya’da bulunan 30’dan fazla önde gelen şirketin karbon ayak izini 50.000 mt azaltmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Ürünün piyasaya sürüldüğü 2022 yılı Mayıs ayından bu yıl Aralık ayına kadar Circle Green’in toplam emisyon azaltımı 50.400 mt oldu.

Outokumpu’nun Stainless Europe birimi Satış Direktörü Jörg Müller, “Öncü şirketler, Circle Green’i müşterilerine sunmanın ticari değerini gördü. Yolculuk henüz başlangıç ​​aşamasında olsa da Circle Green satış tonajımız yıldan yıla arttı. Bu artışın devam edeceğinden eminiz ve şu anda düşük emisyonlu paslanmaz çelik portföyümüzü önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek şekilde genişletmek için çalışmalar yapıyoruz. Yeşil çelik üretiminin artırılmasına yönelik yüksek ilk yatırım maliyetleri, yenilenebilir enerji kaynak bulunabilirliği ve geri dönüştürülmüş çeliğin hammadde olarak yeterliliği gibi zorluklar devam ediyor,” dedi.

Şirket, sürdürülebilirliğe daha fazla odaklanılması, daha sıkı çevre düzenlemeleri ve iklim hedefleri nedeniyle belirli sanayi sektörlerinde düşük emisyonlu çözümlere yönelik talebin artmasıyla birlikte yeşil çelik talebinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağını öngörüyor.