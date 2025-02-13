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Outokumpu piyasadaki belirsizlik nedeniyle ABD’de soğuk haddeleme kapasitesini artırma planını erteleyecek

Perşembe, 13 Şubat 2025 11:32:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, ABD’nin çelik ithalatına getirdiği %25 oranındaki vergiden kaynaklanan piyasadaki öngörülemez koşulları göz önüne alarak şu anda ABD’deki soğuk haddeleme kapasite artışına yatırım yapmamaya karar verdiğini açıkladı. Söz konusu kararda, ABD’nin vergi uygulamasının bu karardan önce yapılan analizleri önemli ölçüde etkileyebilecek olması rol oynuyor. Ancak şirket ABD pazarına bağlılığını sürdürüyor ve yeni vergilerin etkisini yakından takip edecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2023 yılının Ağustos ayında şirket, ABD’deki faaliyetlerini genişletme seçeneklerini araştırmak amacıyla fizibilite çalışmalarına başlamıştı ve ülkedeki soğuk haddeleme kapasitesini artırmayı planlıyordu.

Öte yandan şirket, 2025 yılı sonuna kadar yapacağı darboğaz giderme yatırımlarıyla Amerika kıtasındaki yaklaşık 600 kiloton seviyesindeki soğuk haddeleme kapasitesini 80 kiloton artırmayı hedefliyor.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Outokumpu 

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