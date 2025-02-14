Outokumpu nükleer enerji projesi için yatırımcı arıyor

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, düşük karbonlu enerji arzını artırmayı amaçlayan nükleer enerji projesinin fizibilite çalışmasını sonuçlandırdığını ve projeyi tamamlamak için yatırımcı arayışında olduğunu duyurdu.

Fizibilite çalışmasıyla şirketin Tornio’daki paslanmaz çelik tesisinin yakınına küçük modüler reaktör (SMR) kurma seçeneği araştırıldı ve projenin hayata geçirilmesinin önünde engel olmadığı belirlendi. Bununla birlikte Tornio bölgesinin deniz suyu ile soğutma imkânı tanımasından ötürü SMR kurulumu bakımından avantajlı olduğu da ortaya koyuldu.

Dolayısıyla Outokumpu, faaliyetlerini karbondan arındıracak SMR projesini daha da geliştirmek üzere devredeceği partnerler aradığını vurguladı.