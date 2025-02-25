Outokumpu, paslanmaz çelik üretimi için Grönland’dan molibden temin edecek

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, 10 yıl süreyle rekabetçi fiyatlardan molibden temin etmek üzere Kanadalı madenci Greenland Resources Inc. ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Grönland’daki Malmbjerg molibden projesinin sahibi olan Greenland Resources, mevcut piyasa fiyatlarına göre yaklaşık 1,60 milyar $ değerinde düşük karbonlu molibden tedarik edecek. Bu sayede Outokumpu’nun yıllık molibden ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayacak.

Anlaşma, Outokumpu’nun karbonsuzlaşma çalışmalarını destekleyecek ve şirketin kritik hammadde tedarik zincirini güçlendirmesini sağlayacak. Molibden, vasıflı paslanmaz çelik üretimi açısından önem taşıyor.