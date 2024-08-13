Outokumpu çelik tozu için ticari üretime başlıyor

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, çeşitli iş birliği ve kamu destekli projelerle çelik tozu üretiminde yeni adımlar attığını açıkladı. Yaklaşık bir yıl önce katmanlı imalat için çelik tozu piyasasına giren şirket, 2023 yılı Nisan ayında Almanya’nın Krefeld kentindeki üretim tesisinde çelik tozu için ticari üretim aşamasına geçiyor.

Ayrıca Outokumpu, Almanya hükümetinin kamu finansmanlı REACT projesi kapsamında Alman çelik distribütörü Stahl Krebs dahil olmak üzere yenilikçi ürünler için çelik tozu kullanmak isteyen şirketlerle çeşitli araştırma ve geliştirme projeleri için iş birliği yapacak.

Şirket kendi üretimi olan geri dönüştürülmüş paslanmaz çelik hurdasından yılda 330 tona kadar çelik tozu üreterek inovasyon stratejisini ve döngüsel ekonomi çabalarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.