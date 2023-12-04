Outokumpu AMNS’den sıcak haddeleme hizmeti almaya devam edecek

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) ile mevcut sıcak haddeleme hizmeti alım anlaşmasını karşılıklı olarak kabul edilebilir koşullarla 1 Ekim 2051 tarihine kadar uzattığını açıkladı.
Uzatılan anlaşmayla AMNS Outokumpu’nun Calvert, Alabama’da bulunan soğuk haddeleme operasyonlarına sıcak haddeleme hizmeti vermeye devam edecek.
Outokumpu’nun CEO’su Heikki Malinen, “Sıcak haddeleme sözleşmesini uzattığımız için artık odağımızı soğuk haddelenmiş ürün teslimatlarımızı artırmaya ve Kuzey Amerika pazarında büyümemize olanak sağlayacak soğuk haddeleme kapasitesi genişletme çalışmalarına kaydırabiliriz,” dedi.