Osaka Steel Kumamoto tesisinde sevkiyatlara 17 Ağustos'ta, üretime Eylül ortasında yeniden başlayacak

Japonya merkezli elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Osaka Steel, 28 Temmuz tarihinde Kumamoto eyaletini vuran 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Batı Japonya Kumamoto tesisinden nihai mamul sevkiyatlarına 17 Ağustos tarihinde kademeli olarak yeniden başlamayı öngördüğünü, üretimin ise Eylül ayı ortasından itibaren aşamalı olarak yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, Uto'da bulunan ve güney Kyushu'nun tek entegre elektrik ark ocaklı tesisi olan söz konusu tesis inşaat demiri, yuvarlak çubuk ve köşebent üretiyor. Deprem meydana geldiğinde üretim planlı yaz bakımı nedeniyle halihazırda durdurulmuş olsa da daha sonra yapılan incelemelerde binalarda, vinçlerde ve bazı ekipmanlarda hasar tespit edildi.

Tüm çalışanların güvende olduğu teyit edilirken, çalışanlar yeniden işbaşı yaptı. Ekipman tedarikçileri ve yüklenicilerle iş birliği içerisinde onarım çalışmaları sürdürülüyor. Osaka Steel'in son açıklamasına göre yeniden faaliyete geçiş takvimi artçı sarsıntılara ve onarım çalışmalarındaki ilerlemeye bağlı olarak değişebilirken, depremin şirketin mali sonuçları üzerindeki etkisi değerlendirilmeye devam ediyor.