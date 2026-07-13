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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Mayıs ayında aylık %3,1 geriledi, sıcak şerit sevkiyatları arttı

Pazartesi, 13 Temmuz 2026 12:22:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %3,1 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 672.386 mt’a kıyasla %3,1 düşüşle 651.328 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %74,3’ü iç piyasaya, kalan %25,7’si ise ihracat piyasalarına yapıldı. Mayıs ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %6,4 artış ve yıllık %0,9 düşüşle 703.294 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %19,7 ve yıllık %7,4 artışla 1,32 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %23,4’ü iç piyasaya, %76,6’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %19,8 ve yıllık %12,8 artışla 1,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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