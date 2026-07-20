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Chiyoda Steel Japonya’nın ilk kesintisiz inşaat demiri haddeleme hattını devreye almaya hazırlanıyor

Pazartesi, 20 Temmuz 2026 11:58:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında yer alan haberlere göre Japonya merkezli elektrik ark ocaklı inşaat demiri üreticisi Chiyoda Steel Industry, Tokyo’daki Ayase tesisinde Japonya’nın ilk kesintisiz inşaat demiri döküm ve haddeleme operasyonunu hayata geçirmek amacıyla inşa ettiği yeni çelikhanedeki çalışmaları neredeyse tamamladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, MIDA QLP kesintisiz döküm-haddeleme prosesinin uygulanması için Chiyoda Steel’e yeni bir pota ocağı ve tek bantlı sürekli döküm makinesi tedarik ederken, şirketin mevcut haddehanesini de modernize etmişti. Deneme üretimlerinin ardından yeni hattın Ağustos ayında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor.

Sürekli döküm makinesi ile haddehanenin doğrudan birbirine bağlanması ve kütüklerin yeniden ısıtılması ihtiyacının ortadan kaldırılması sayesinde tesis, ham çelikten 15 dakikadan kısa sürede inşaat demiri üreterek enerji verimliliğini ve metal verimini artırırken döküm-haddeleme prosesindeki doğrudan karbon salımlarını sıfıra indirecek. Yıllık 430.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak modernize edilmiş tesiste 10-35 mm çapında inşaat demiri üretilecek ve Chiyoda Steel’in ürün gamı ile yeşil çelik arzını genişletmesine imkân sağlanacak.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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