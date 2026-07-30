Japonya'daki Kumamoto depremi Osaka Steel tesisinde incelemelere ve bölgesel lojistikte aksamalara yol açtı

Yerel basında çıkan haberlere göre 28 Temmuz tarihinde Japonya'nın Kumamoto ilini vuran 7,1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki çelik tesislerinde inceleme başlatılmasına ve Kyushu bölgesinin güneyinde ulaşım altyapısının aksamasına yol açarken, bölgesel çelik üretimi üzerindeki ilk etkinin sınırlı ve yerel düzeyde kaldığı görülüyor.

Japonya merkezli elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Osaka Steel, Kumamoto tesisinde çalışanların tamamının güvende olduğunun teyit edildiğini, tesisin binaları, üretim ekipmanları ve çelik stoklarına yönelik incelemelerin ise sürdüğünü açıkladı. Herhangi bir yangın veya başka bir ikincil olay tespit edilmezken, deprem meydana geldiğinde üretimin planlı yaz bakımı nedeniyle halihazırda durdurulmuş olması sebebiyle şu ana kadar depremden kaynaklanan ilave bir üretim kaybı teyit edilmedi. Şirket, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından önemli bir mali etkinin ortaya çıkması halinde gerekli açıklamayı yapacağını belirtti.

İnşaat demiri, yuvarlak çelik ve köşebent üreten Osaka Steel'in Kumamoto tesisi, Kyushu'daki tek elektrik ark ocaklı çelik tesisi olmasının yanı sıra entegre çelikhane ve haddehane hattına sahip. Öte yandan Japon sektör kaynakları, Nagasu'da bulunan Kyushu Maruichi Steel Tube'un tesislerinde geçici olarak inceleme yaptıktan sonra normal faaliyetlerine yeniden başladığını aktarırken, bu gelişme depremin bölgedeki çelik üreticileri arasında geniş çaplı bir üretim kesintisine yol açmadığına işaret etti.

Bununla birlikte,altyapıda meydana gelen kapsamlı hasar nedeniyle Kyushu'daki çelik tedariki ve dağıtımında kısa vadeli gecikmeler yaşanabilir. Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, yol ve köprülerdeki hasar nedeniyle otoyolların bazı kesimlerinin trafiğe kapatıldığını, ayrıca demir yolu hizmetlerinde önemli aksamalar meydana geldiğini bildirdi. Yatsushiro Limanı'nın konteyner terminali çevresinde de sıvılaşma, çökme ve kaplama hasarı görülürken, acil onarım çalışmalarının ardından bazı rıhtımlar kullanılabilir durumda kaldı. Üretim ekipmanları faaliyette olsa bile söz konusu koşullar hurda teslimatlarını ve nihai mamul sevkiyatlarını kısıtlayabilir.

Deprem başta otomotiv sektörü olmak üzere çeliğin yoğun olarak tüketildiği büyük sektörleri de etkiledi. Honda, ekipman incelemeleri ve onarım çalışmalarını tamamlamak amacıyla Kumamoto tesisindeki faaliyetlerini 31 Temmuz'a kadar durdururken, otomotiv parçası üreticisi Aisin de Aisin Kyushu'daki üretimi askıya alarak toparlanma çalışmalarına başladı. Bununla birlikte şirketin AT-K Kyushu dökümhanesinde ve bölgedeki diğer tesislerinde üretimi etkileyecek herhangi bir hasar meydana gelmedi. Japon yerel basını ayrıca çalışanların güvenliği, lojistik ve parça bulunabilirliğine ilişkin endişeler nedeniyle komşu Fukuoka'daki Toyota Motor Kyushu tesislerinde geçici üretim kesintileri yaşandığını aktardı.

Bu doğrultuda Kyushu'daki daha büyük çelik üretim merkezlerinde önemli bir aksama bildirilmediği için depremin Japonya'nın genel çelik arzı üzerindeki kısa vadeli etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Bununla birlikte bölgesel piyasa üzerindeki nihai etkisi Osaka Steel'in ekipman incelemelerinin sonuçlarına, kara yolu, demir yolu, liman ve su altyapısının yeniden işler hale getirilmesine ve otomotiv ile diğer imalat tesislerinin normal faaliyetlerine dönüş hızına bağlı olacak.