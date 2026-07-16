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Japonya’nın çelik talebinin 2026’nın Temmuz-Eylül döneminde %3,1 düşmesi bekleniyor

Perşembe, 16 Temmuz 2026 12:01:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na (METI) göre 2026 mali yılının Temmuz-Eylül döneminde Japonya’nın ham çelik talebinin yıllık %1,3 artarken, önceki çeyreğe ilişkin tahmini sonuca kıyasla %2,1 düşüşle 20,18 milyon mt seviyesinde yer alması bekleniyor.

METI, söz konusu dönemde Japonya’nın ihracat dahil toplam çelik talebinin yıllık %3,1 düşüş ve çeyreklik %1,1 artışla 18,05 milyon mt seviyesinde kaydedileceğini öngörüyor.

Toplam talebin 14,23 milyon mt’unun adi çelikten oluşması, bu ürünlere yönelik talebin yıllık %3 düşerken, çeyreklik %0,9 artması bekleniyor. Vasıflı çelik talebinin ise yıllık %3,5 düşüş ve çeyreklik %2 artışla 3,82 milyon mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

İnşaat sektöründe zorlu koşullar sürüyor

Japonya’nın yurt içi çelik talebinin Temmuz-Eylül döneminde yıllık %1,3 düşüş fakat çeyreklik %0,8 artışla 12 milyon mt seviyesinde yer alması bekleniyor.

İnşaat sektöründe iş gücü eksikliği ve yüksek malzeme maliyetleri talep üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. Kamu yatırımlarına ayrılan bütçelerin yüksek seviyelerini korumasına rağmen, artan malzeme ve işçilik maliyetleri nedeniyle altyapı sektöründen gelen talebin yıllık bazda yalnızca hafif artış göstermesi, bina inşaatı sektöründen gelen talebin ise düşmesi bekleniyor.

Bununla birlikte otomotiv sektöründen gelen talebin genel olarak değişmeyeceği, endüstriyel makine sektörünün ise kademeli toparlanmasını sürdürerek yıllık bazda artış kaydedeceği öngörülüyor.

İhracatın %6,4 düşmesi bekleniyor

Japonya’nın Temmuz-Eylül dönemindeki çelik ihracatının yıllık %6,4 düşüş fakat önceki çeyreğe kıyasla %1,8 artışla 6,05 milyon mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

METI, ekonomik belirsizlikler nedeniyle küresel çelik talebinin durgun seyrini sürdürdüğünü, artan korumacı politikaların ve Japon çeliğini hedef alan ticaret önlemlerinin ülkenin ihracatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakanlık ayrıca Çin’de kötüleşen çelik arz-talep dengesinin çevre piyasalar üzerindeki etkisinin ve Orta Doğu’daki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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