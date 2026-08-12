Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Haziran ayında aylık %3,7 düşüş kaydetti

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %3,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 660.939 mt'a kıyasla %5,1 düşüşle 627.554 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %75,6'sı iç piyasaya, kalan %24,4'ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Haziran ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %8,3 düşüş ve yıllık %9,2 artışla 645.031 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı aylık %9,9 ve yıllık %2,6 düşüşle 1,18 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %29,6'sı iç piyasaya, %70,4'ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %14,2 ve yıllık %2,5 düşüşle 1,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.