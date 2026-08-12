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Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Haziran ayında aylık %3,7 düşüş kaydetti

Çarşamba, 12 Ağustos 2026 11:59:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %3,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 660.939 mt'a kıyasla %5,1 düşüşle 627.554 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %75,6'sı iç piyasaya, kalan %24,4'ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Haziran ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %8,3 düşüş ve yıllık %9,2 artışla 645.031 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı aylık %9,9 ve yıllık %2,6 düşüşle 1,18 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %29,6'sı iç piyasaya, %70,4'ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %14,2 ve yıllık %2,5 düşüşle 1,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Asitlenmiş Dilme Sac
Kalınlık:  1,5 - 6 mm
Genişlik:  25 - 2.000 mm
Boy:  0 mm
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Asitlenmiş Levha
Kalınlık:  1,5 - 6 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  2.000 - 12.000 mm
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Asitlenmiş Rulo
Kalınlık:  1,5 - 6 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör

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