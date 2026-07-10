 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Nippon...

Nippon Kinzoku küresel ultra ince silisli çelik şerit satışlarını artırıyor

Cuma, 10 Temmuz 2026 14:33:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli Nippon Kinzoku Co., Ltd., Fine Eco Metal ürün grubu kapsamında yer alan taneleri yönlendirilmiş GT Serisi ve taneleri yönlendirilmemiş ST Serisi ultra ince silisli çelik şeritlerinin küresel satışlarını hızlandırıyor.

Şirket, söz konusu ürünlerin motor ve transformatörlerde enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olmak üzere geliştirildiğini ve çevre dostu malzemelere yönelik artan talebi karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Nippon Kinzoku’ya göre GT Serisi ve ST Serisi, demir kayıplarını azaltmak ve elektrikli ekipmanların verimliliğini artırmak amacıyla geliştirilen ultra ince silisli çelik şeritlerinden oluşuyor. Ürünler; motorlar, transformatörler, reaktörler ve diğer elektromanyetik ekipmanlarda kullanılmak üzere tasarlanırken, enerji kayıplarının azaltılması sayesinde performansın artırılmasına ve elektrik tüketiminin düşürülmesine katkı sağlıyor.

Yüksek verimli uygulamalar için ince ürünler

Nippon Kinzoku, silisli çelik şeritlerinin 0,05 mm ile 0,20 mm arasında değişen kalınlıklarda üretildiğini ve bunun üreticilere daha küçük, daha hafif ve daha verimli elektrikli bileşenler geliştirme imkânı sunduğunu belirtti.

Şirket, ürünlerin yüksek manyetik performansı hassas kalınlık kontrolüyle birleştirerek gelişmiş endüstriyel uygulamaların gereksinimlerini karşıladığını ifade etti.

Artan küresel talep hedefleniyor

Şirkete göre elektrikli araçların, yenilenebilir enerji sistemlerinin, endüstriyel otomasyonun ve enerji verimli elektrikli ekipmanların yaygınlaşmasıyla birlikte yüksek performanslı elektrik çeliği ürünlerine yönelik talep artmaya devam edecek. Nippon Kinzoku, bu talebe yanıt olarak GT Serisi ve ST Serisi ürünlerinin küresel pazarlama faaliyetlerini güçlendirmeyi planlıyor.

Şirket, söz konusu ürünleri enerji tasarrufuna ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlayan çevre dostu malzemeleri kapsayan Fine Eco Metal markası altında pazara sunuyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Japon sıcak rulo sac ihracatçıları Haziran ayında sert fiyat düşüşü gördü, Temmuz ayında da baskının sürmesi bekleniyor

08 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mayıs ayında yıllık bazda arttı

22 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Nisan ayında aylık %7 geriledi

17 Haz | Çelik Haberler

Japon sıcak rulo sac ihracatçıları Mayıs ayında agresif politikalardan uzak durdu, fiyatlar sınırlı aralıkta dalgalandı

04 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Nisan ayında yıllık bazda hafifçe arttı

22 May | Çelik Haberler

METI Japon çelik üreticilerinin ithalata yönelik temkinli tutumu sürerken, Nisan-Haziran dönemi için ham çelik üretim ...

21 May | Çelik Haberler

Kobe Steel Kakogawa Works tesisinde hurda ergitme fırını kurmayı planlıyor

20 May | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Mart ayında aylık %12,4 arttı

18 May | Çelik Haberler

Kobe Steel’in net kârı 2025-26 mali yılında düştü, 2026-27 mali yılı gelirlerinin yatay seyretmesi bekleniyor

15 May | Çelik Haberler

Nippon Steel Avrupa ve vasıflı çelik faaliyetlerini güçlendirmek için yeni adımlar atıyor

13 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis