Nippon Kinzoku küresel ultra ince silisli çelik şerit satışlarını artırıyor

Japonya merkezli Nippon Kinzoku Co., Ltd., Fine Eco Metal ürün grubu kapsamında yer alan taneleri yönlendirilmiş GT Serisi ve taneleri yönlendirilmemiş ST Serisi ultra ince silisli çelik şeritlerinin küresel satışlarını hızlandırıyor.

Şirket, söz konusu ürünlerin motor ve transformatörlerde enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olmak üzere geliştirildiğini ve çevre dostu malzemelere yönelik artan talebi karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Nippon Kinzoku’ya göre GT Serisi ve ST Serisi, demir kayıplarını azaltmak ve elektrikli ekipmanların verimliliğini artırmak amacıyla geliştirilen ultra ince silisli çelik şeritlerinden oluşuyor. Ürünler; motorlar, transformatörler, reaktörler ve diğer elektromanyetik ekipmanlarda kullanılmak üzere tasarlanırken, enerji kayıplarının azaltılması sayesinde performansın artırılmasına ve elektrik tüketiminin düşürülmesine katkı sağlıyor.

Yüksek verimli uygulamalar için ince ürünler

Nippon Kinzoku, silisli çelik şeritlerinin 0,05 mm ile 0,20 mm arasında değişen kalınlıklarda üretildiğini ve bunun üreticilere daha küçük, daha hafif ve daha verimli elektrikli bileşenler geliştirme imkânı sunduğunu belirtti.

Şirket, ürünlerin yüksek manyetik performansı hassas kalınlık kontrolüyle birleştirerek gelişmiş endüstriyel uygulamaların gereksinimlerini karşıladığını ifade etti.

Artan küresel talep hedefleniyor

Şirkete göre elektrikli araçların, yenilenebilir enerji sistemlerinin, endüstriyel otomasyonun ve enerji verimli elektrikli ekipmanların yaygınlaşmasıyla birlikte yüksek performanslı elektrik çeliği ürünlerine yönelik talep artmaya devam edecek. Nippon Kinzoku, bu talebe yanıt olarak GT Serisi ve ST Serisi ürünlerinin küresel pazarlama faaliyetlerini güçlendirmeyi planlıyor.

Şirket, söz konusu ürünleri enerji tasarrufuna ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlayan çevre dostu malzemeleri kapsayan Fine Eco Metal markası altında pazara sunuyor.