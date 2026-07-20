Tokyo Steel artan hurda maliyetleri nedeniyle 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde faaliyet zararı kaydetti

Japonya merkezli elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel 2026-27 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren ilk çeyreğinde önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 4,77 milyar JPY (29,36 milyon $) faaliyet kârına kıyasla 2,31 milyar JPY (14,22 milyon $) konsolide olmayan faaliyet zararı açıkladı.

Şirketin net satış gelirleri yıllık %1,3 düşüşle 72,93 milyar JPY (448,90 milyon $) seviyesine gerilerken, net kârı %49,5 düşüşle 1,88 milyar JPY (11,57 milyon $) oldu. Tokyo Steel, yatırım amaçlı menkul kıymetler ve diğer varlıkların satışından elde edilen kazançların net kârını desteklediğini belirtti.

Şirkete göre Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasıyla hurda fiyatlarında kaydedilen keskin artış kârlılık üzerinde önemli ölçüde baskı oluşturdu. Tokyo Steel önceki mali yılın sonundan bu yana ürün fiyatlarını üç kez artırmasına rağmen söz konusu artışlar henüz sevkiyat fiyatlarına tam olarak yansımadı.

Söz konusu çeyrekte Tokyo Steel’in ham çelik üretimi yıllık %1,5 düşüşle 838.000 mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi %0,9 düşüşle 767.000 mt seviyesinde yer aldı. Şirketin çelik ürün sevkiyatları yıllık %0,9 düşüşle 739.000 mt olurken, bu tonajın 629.000 mt’u yerel piyasaya ve 109.000 mt’u ihracat piyasalarına sevk edildi.

Şirketin ortalama çelik ürün satış fiyatı yıllık 600 JPY/mt (3,69$/mt) artışla 96.800 JPY/mt (595,84$/mt) seviyesine çıkarken, ortalama hurda alım fiyatı 11.900 JPY/mt (73,25$/mt) artışla 55.200 JPY/mt (339,78$/mt) oldu. Sonuç olarak şirketin marjı 11.300 JPY/mt (69,55$/mt) daralarak 41.600 JPY/mt (256,06$/mt) seviyesine geriledi.

Tokyo Steel, 31 Mart 2027 tarihinde sona erecek mali yılın tamamına yönelik net satış geliri tahminini yıllık %17,5 artışla 315 milyar JPY (1,94 milyar $) ve faaliyet zararı tahminini 4 milyar JPY (24,62 milyon $) seviyesinde tuttu. Öte yandan şirket, daha önce sıfır olarak açıkladığı net kâr tahminini 1 milyar JPY (6,16 milyon $) seviyesine yükseltti. Bununla birlikte revize edilen rakam yıllık %91,3 düşüşe işaret ediyor.

Tokyo Steel, fiyat artışlarının sevkiyat fiyatlarına yansımasıyla birlikte mali yılın ikinci yarısına doğru kârlılığının kademeli olarak iyileşmesini bekliyor. Şirket ayrıca üretim verimliliğini artırmaya, üretimini talebe göre düzenlemeye ve düşük karbon emisyonlu çelik ürünlerinin satışlarını artırmaya odaklanacak.