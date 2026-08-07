Nippon Steel Nagoya Works'teki yeni sıcak haddeleme hattını tamamladı

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, Nagoya Works tesisinde yıllık yaklaşık 6 milyon mt üretim kapasitesine sahip yeni sıcak haddeleme hattının inşaatını tamamladığını ve böylece otomotiv sektöründe kullanılan ultra yüksek mukavemetli çelik saclar da dahil olmak üzere yüksek kaliteli yassı çelik ürünlerine yönelik üretim sistemini güçlendirdiğini açıkladı.

Yaklaşık 300 milyar JPY (1,9 milyar $) tutarında yatırımla hayata geçirilen yeni hat, şirketin uzun vadeli teknoloji geliştirme çalışmalarının sonuçlarını bünyesinde barındırırken, Nippon Steel tarafından dünyanın en yüksek yük taşıma kapasitesine sahip haddehanesi olarak nitelendirilen tesisi sayesinde haddeleme ve sıcaklık kontrolünde önemli ölçüde iyileşme sağlıyor.

Söz konusu yatırım, giderek katılaşan çevre ve çarpışma güvenliği düzenlemelerinin yanı sıra batarya ağırlığı ve sürüş menzili nedeniyle araç ağırlığının azaltılmasının büyük önem taşıdığı elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte daha hafif ve daha dayanıklı otomotiv malzemelerine yönelik artan talebi karşılamasını sağlayacak. Nippon Steel, ultra yüksek mukavemetli çelik sacların otomobillerin tüm yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da katkıda bulunabileceğini belirtti.

Şirketin Nagoya Works'teki mevcut sıcak haddeleme hattının 31 Mart 2027 tarihinde sona erecek 2026 mali yılı içerisinde faaliyetlerine son vermesi planlanıyor.