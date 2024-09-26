OECD: Zor zamanları geride bırakan küresel ekonomi 2024 ve 2025’te %3,2 büyüyecek

OECD’nin Eylül ayı ekonomik görünüm raporuna göre büyümenin 2024 yılının ilk yarısında yüksek seyretmesiyle küresel ekonomi zor zamanları atlatıyor. 2023 yılında kaydedilen %3,1’lik büyümenin ardından ticaretteki büyüme, reel gelirlerdeki iyileşmeler ve birçok ülkedeki uyumlu para politikalarıyla küresel ekonominin 2024 ve 2025 yıllında %3,2 büyüyeceği öngörülüyor. Ayrıca G20 ülkelerindeki enflasyonun 2023’te kaydedilen %6,1’den 2024 yılında %5,4’e ve 2025 yılında %3,3’e gerileyeceği tahmin ediliyor.

Rapora göre düşen enflasyon, faiz oranlarının gevşetilmesi için alan sağlasa da enflasyon merkez bankası hedeflerine dönene kadar para politikası konusunda temkinli davranılması gerekiyor. OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, “Mali koşulları yeniden inşa etmek için harcamaları, fırsatları ve büyümeyi destekleyen alanlara yaparak harcama verimliliğinin artırılması ve vergi gelirlerinin optimize edilmesine yönelik kararlı politikalara ihtiyaç var.

G20 ülkelerinin GSYİH büyümelerinin 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla %3,2 ve %3,1 olacağı öngörülüyor. Özellikle Çin’e ilişkin ekonomik büyüme tahmini 2024 yılı için %4,9 ve 2025 için %4,5, Türkiye’ye ilişkin büyüme beklentileri ise 2024 için %3,2 ve 2025 için %3,1 seviyelerinde yer alıyor. OECD, Hindistan’ın 2024 yılında %6,7 ve 2025 yılında %6,8 ile en yüksek büyüme oranını kaydetmesini beklerken Arjantin’de 2024’te %4 oranında küçülme görüleceği ve 2025 yılında %3,9’luk büyüme yaşanacağı tahmin ediliyor.