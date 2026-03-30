OECD: Artan enerji maliyetleri ve jeopolitik riskler küresel görünümü baskılıyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD), Mart ara dönem ekonomik görünüm raporunda küresel ekonominin dayanıklılığını koruduğunu ancak artan enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle görünümün zayıfladığını açıkladı.

Küresel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesinin enerji piyasasındaki son dalgalanmalar ve artan belirsizliğin etkisiyle 2026 yılında %2,9 seviyesinde yatay kalması bekleniyor. 2027 yılında ise teknoloji yatırımlar ve vergilerdeki kademeli düşüşle büyümenin %3’e yükselmesi öngörülüyor.

Raporda özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji fiyatlarını yükselttiği ve bunun ekonomik faaliyet üzerinde baskı yarattığı vurgulandı. OECD, bu şokun küresel büyüme tahminlerinde olası yukarı yönlü revizyonları ortadan kaldırdığını belirterek toparlanmanın kırılganlığına dikkat çekti.

Yüksek enerji fiyatları ve tedarik zinciri aksaklıkları, Brezilya, Meksika, Türkiye, İngiltere ve ABD gibi bazı büyük ekonomilerde enflasyonun hedeflerin üzerinde seyrettiği bir dönemde ortaya çıktı. Enerji fiyatlarındaki artışın ardından orta vadeli enflasyon beklentilerinin de yükseldiği belirtildi. OECD, G20 enflasyonunun 2026 yılında yaklaşık %4’e ulaşacağını, ardından 2027’de %2,7 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.

Bölgelere göre büyüme görünümü

Başlıca ekonomilere ilişkin büyüme tahminleri:

ABD: GSYİH büyümesinin 2026’da %2 seviyesinden 2027’de %1,7’ye gerilemesi bekleniyor. Yapay zekâ yatırımlarının desteğine rağmen reel gelir artışındaki yavaşlama ve tüketimdeki zayıflama etkili olacak.

Avro bölgesi: Yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle 2026’da büyümenin %0,8’e gerilemesi, 2027’de ise savunma harcamalarındaki artışla %1,2’ye yükselmesi öngörülüyor.

Çin: Büyümenin 2026’da %4,4, 2027’de %4,3 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Japonya: 2026 ve 2027 yıllarında büyümenin yaklaşık %0,9 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

OECD, ticari gerilimlerin azaltılması ve ticaret ilişkilerinin derinleşmesine yönelik anlaşmaların politika öngörülebilirliğini artırarak sürdürülebilir büyüme beklentilerini güçlendireceğini belirtti. Ayrıca OECD, tedarik aksaklıklarına karşı yeni ihracat kısıtlamalarının devreye alınmaması gerektiği, aksi takdirde arz sıkıntılarının derinleşebileceği ve fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.