Patrice Ollivaud: Orta Doğu’daki gelişmeler ve enerji şoku küresel büyüme görünümünü baskılıyor

OECD ekonomisti Patrice Ollivaud, 26-28 Nisan tarihlerinde Amsterdam’da düzenlenen SteelOrbis 2026 Bahar Konferansı ve 94. IREPAS Toplantısı’nda yaptığı sunumda, artan jeopolitik gerilimler ve yükselen enerji maliyetleri nedeniyle küresel büyüme görünümünde aşağı yönlü risklerin çoğaldığını belirtti.

Ollivaud, Orta Doğu’daki çatışmanın son dönemde küresel ekonomik belirsizliğin ana unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayarak özellikle enerji piyasaları üzerinden etkisini gösterdiğini ifade etti. Petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz fiyatlarında üreticilerin sınırlı yedek kapasiteye sahip olması nedeniyle arz kesintilerinin telafi edilememesi sonucu keskin artışlar görüldüğünü, bunun da küresel ölçekte üretim maliyetlerini yükseltip enflasyonu hızlandırdığını söyledi.

Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’ndan petrol ve gaz akışının yaklaşık beşte ikisini taşındığını belirten Ollivaud, bölgedeki aksaklıkların deniz taşımacılığını ciddi şekilde sınırladığını ve tedarik zincirlerinde birikmelere yol açtığını ifade etti. Ticari uçuşların ise kısmen toparlanmasına rağmen hâlâ çatışma öncesi seviyelerin oldukça altında kaldığını ekledi.

Çatışmanın etkisinin enerjiyle sınırlı kalmadığını belirten Ollivaud, birçok emtia üzerinde de baskı yaratarak enflasyonu artırdığını vurguladı. Gerilimin artmasının ardından enflasyonun hızlandığını, finansal koşulların ise genel olarak destekleyici kalmasına rağmen sıkılaştığını ifade etti. Küresel PMI gibi öncü göstergelerin ekonomik ivmede belirgin bir yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi.

Büyüme tahminlerinde revizyon

OECD’nin güncellenmiş projeksiyonlarına göre bazı büyük ekonomilerin büyüme tahminlerinde revizyonlar yapıldı. Avro bölgesi için 2026 büyüme beklentisi %0,8’e, 2027 beklentisi %1,2’ye çekilirken, ABD için 2026 büyüme tahmini %2’ye, 2027 tahmini %1,7’ye yükseltildi. Küresel büyümenin ise 2026’da %2,9 ve 2027’de %3 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

İş gücü piyasalarının şu ana kadar genel olarak istikrarlı kaldığını belirten Ollivaud, yapay zekânın istihdamı yerinden ettiğine dair henüz güçlü bir işaret bulunmadığını, buna karşın yapay zekâ kaynaklı üretim, ticaret ve yatırımların hızla arttığını ifade etti.

Bölgesel gelişmelere değinen Ollivaud, Çin’in büyümesinde dış ticaretin önemli rol oynamaya devam ettiğini ancak emlak sektöründeki daralmanın kısa vadede süreceğini belirtti. Yapay zekâ faaliyetlerinin sanayi üretimini desteklediğini, enflasyonun ise düşük seviyelerden yükselmeye başladığını söyledi.

İleriye dönük olarak enerji fiyatlarında olası yeni artışların büyüme ve enflasyon üzerinde ciddi baskı yaratabileceği uyarısında bulunan Ollivaud, vadeli piyasalarda petrol fiyatlarındaki son artışın geçici olabileceğine dair beklentiler olsa da uzun süren aksaklıklar ve ek ticaret kısıtlamalarının küresel ekonomi için önemli riskler oluşturmaya devam edeceğini vurguladı.