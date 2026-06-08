Fitch ABD-İran savaşının yol açtığı petrol şokunun etkisiyle 2026 küresel büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile İran arasında devam eden savaşın ve bu savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı bozulmanın ekonomik sonuçlarını gerekçe göstererek 2026 yılı küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu.

Kuruluş, yayımladığı son Küresel Ekonomik Görünüm raporunda 2026 yılı küresel gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini 0,2 puan düşürerek %2,4 seviyesine çekti. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları artırarak ekonomik faaliyetleri zayıflatacağını, hane halkının satın alma gücünü azaltacağını ve işletmelerin faaliyet maliyetlerini yükselteceğini belirtti.

Öte yandan Fitch, petrol fiyatlarındaki artışın olumsuz etkisinin yapay zekâ bağlantılı yatırımların ve teknoloji harcamalarının beklenenden daha fazla artması sayesinde kısmen dengelendiğini ifade etti. Bu yatırımların küresel ticareti ve sanayi faaliyetlerini desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

ABD ve avro bölgesi büyüme tahminleri aşağı çekildi

Fitch, ABD ve avro bölgesine yönelik 2026 büyüme tahminlerini sırasıyla 0,3 puan ve 0,4 puan düşürerek %1,9 ve %0,9 seviyelerine çekti. Çin hariç gelişmekte olan ülkeler için büyüme tahminini ise 0,2 puan düşürerek %3,2 olarak revize etti.

Buna karşılık Çin’in ekonomik görünümünün iyileştiği ifade edildi. Fitch, ilk çeyrekteki güçlü ekonomik performansını ve ihracat faaliyetlerini gerekçe göstererek Çin’e ilişkin 2026 büyüme tahminini 0,3 puan artışla %4,6’ya yükseltirken, Güney Kore’nin büyüme görünümünü de teknoloji odaklı ihracattaki güçlü performans doğrultusunda yukarı yönlü güncellendiğini bildirdi.

Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian Coulton, petrol şokunun küresel ekonomi üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırdığını ancak bilgi teknolojileri yatırımlarındaki büyümenin özellikle Asya’da bu etkinin bir kısmını hafiflettiğini belirtti.

Petrol fiyat tahminleri önemli ölçüde yükseltildi

Fitch, 14 haftadır kapalı olan Hürmüz Boğazı’nın Temmuz ayı boyunca da kapalı kalmasını beklediğini dile getirdi. Bu nedenle 2026 yılı ortalama Brent petrol fiyatı tahminini, Mart ayında varil başına 70$ seviyesinde yer alan tahminine kıyasla 87$ seviyesine yükselttiğini aktardı.

Bununla birlikte kuruluş, mevcut koşulların 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizlerine kıyasla daha hafif olduğunu vurguladı. Küresel ekonomik çıktı başına düşen petrol tüketiminin 1980’den bu yana yaklaşık %50 düşmüş olmasıyla birlikte dünya ekonomisinin enerji fiyat şoklarına duyarlılığının azaldığına dikkat çekti.

Olumsuz senaryo büyümenin ciddi ölçüde yavaşladığına işaret ediyor

Fitch, Brent petrol fiyatının 2026 boyunca varil başına ortalama 100$ seviyesinde gerçekleştiği, küresel hisse senedi piyasalarının %10 gerilediği ve finansal koşulların sıkılaştığı daha kötümser bir senaryoyu da değerlendirdi. Bu senaryoda ABD’nin ekonomik büyümesinin 2027’nin ilk çeyreğine kadar olan 12 aylık dönemde %0,8’e gerileyeceğini, avro bölgesinin büyümesinin %0,3 seviyesine düşeceğini ve Çin’in büyüme oranının ise %3,4 olarak gerçekleşeceğini paylaştı.

Teknoloji yatırımları halen büyümenin temel unsuru

Küresel görünümü destekleyen en önemli unsurun teknoloji yatırımlarındaki artış olduğu belirtildi. Fitch verilerine göre ABD’de bilgi teknolojileri yatırımları 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık %18 artarken, küresel yarı iletken satışları ise Mart ayında yıllık %80 yükseldi. Güçlü teknoloji talebi, Çin, Tayvan ve Güney Kore başta olmak üzere Asya’daki büyük ekonomilerin ihracatını ve ekonomik büyümesini de destekledi. Kuruluş, yapay zekâ altyapısı, yarı iletkenler ve dijital teknolojilere yönelik yatırımların makroekonomik zorluklara rağmen ekonomik dayanıklılığın temelini oluşturmaya devam etmesini beklediğini aktardı.

Merkez bankalarının temkinli kalması bekleniyor

Fitch, yüksek enerji fiyatlarının büyük ekonomilerde para politikası kararlarını etkilemeye devam etmesini öngördüğünü vurguladı. ABD Merkez Bankası (Fed) ile İngiltere Merkez Bankasının 2026’nın geri kalanında faiz oranlarını değiştirmeyeceğini ve faiz indirimlerinin 2027’de yeniden başlayacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Avrupa Merkez Bankasının ise Haziran ayında faiz oranlarını 25 baz puan artırmasını beklediğini ifade eden Fitch, enflasyonist baskıların hafiflemesi ve ekonomik büyümenin zayıf kalması nedeniyle bu artışın gelecek yıl geri alınmasını öngördüğünü kaydetti.

Para politikasına ek olarak maliye politikalarının da ekonomik faaliyetleri desteklemesini beklediğini dile getiren kuruluş, ABD bütçe açığının genişlemesinin yerel talebi destekleyeceğini, artan savunma harcamalarının ise önümüzdeki üç yıl içinde Almanya’nın gayrisafi yurt içi hasılasına kümülatif olarak %0,8 katkı sağlayacağını tahmin ettiğini ekledi.