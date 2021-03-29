Odisha hükümeti demir cevheri zenginleştirme ve pelet tesislerine onay verdi

Pazartesi, 29 Mart 2021 13:40:13 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da Odisha eyalet hükümeti, Energise Minerals Limited’in yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli pelet tesisi ile 2,75 milyon mt kapasiteli demir cevheri zenginleştirme tesisi inşa etme projesini onayladı.

Bir hükümet yetkilisi, Energize Minerals şirketinin söz konusu iki tesis için tahmini 35 milyon $ yatırım yapacağını söyledi.

Odisha hükümeti ayrıca, Sarvesh Refractories Limited’in refrakter üretim tesisinin kapasitesini iki katına çıkarma projesini de onayladı. Şirket, söz konusu proje için yaklaşık 17 milyon $ yatırım yapacak.