Hint Adani Group Odisha’da katma değerli demir cevheri kompleksi kuracak

Cuma, 12 Ağustos 2022 13:36:51 (GMT+3) | Kalküta

Enerji, lojistik-nakliyat ve çimento sektörlerinde faaliyet gösteren Hint Adani Group, Odisha eyaletinde toplam 7,29 milyon $ yatırımla katma değerli demir cevheri üretim kompleksi ve alümin rafinerisi kuracağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında konsantre demir cevheri üretmek amacıyla yıllık 30 milyon mt kapasiteli demir cevheri zenginleştirme tesisi, pelet tesisi ve sulu taşıma hattı kurulacağı belirtildi.

Demir cevheri tesisi Deojhar’da, pelet tesisi ise Dhamra’da yer alacak.