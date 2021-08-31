SAIL demir cevheri madeninin üretim kapasitesini artırmak ve pelet tesisi kurmak için yatırım yapıyor

Salı, 31 Ağustos 2021 11:28:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Jharkhand’da yer alan Gua demir cevheri madeninin mevcut yıllık 4 milyon mt üretim kapasitesini yıllık 10 milyon mt’a çıkarmak amacıyla 540 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Önümüzdeki üç yıllık süreçte tamamlanacağı söylenen söz konusu yatırımın bir kısmının, Gua madenine bağlı yıllık 4 milyon mt üretim kapasitesi bulunacak pelet üretim tesisinin inşasına ayrılacağı ifade edildi.

Yıllık 6 milyon mt üretim kapasitesi bulunan Bokaro Steel Plant’i işleten SAIL, yeşil teknolojilere ve modern balans ekipmanına geçilmesi için yatırım yapılacağını da ekledi.

Gua madeninin kapasitesinin genişletilmesinin, derin madencilik gerektireceği ve çıkarılan düşük kalite cevherlerin tenörünün artırılması için zenginleştirme tesisi ihtiyacını doğuracağı belirtildi. Zenginleştirme ve pelet üretim tesislerinin, tenör oranını %61’den %63’e çıkarması bekleniyor.