﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint Essar Group 1,48 milyar $ yatırımla yıllık 14 milyon mt kapasiteli pelet tesisi inşa edecek

Pazartesi, 05 Aralık 2022 10:24:06 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Essar Group tarafından yapılan açıklamada Odisha eyaletinde yaklaşık 1,48 milyar $ yatırımla ihracata yönelik üretim yapacak yıllık 14 milyon mt kapasiteli pelet tesisi inşa etmeyi planladığını belirtti.

Proje kapsamında Keonjhar’da toz cevher zenginleştirme tesisi kurulacak ve Paradip liman kentinde yer alan pelet tesisi 250 kilometre uzunluğundaki sulu taşıma hattı ile Keonjhar demir cevheri madenlerine bağlanacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Essar Group kendisine ait liman ve lojistik varlıklarının Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited’e (AMNS) devrini de içeren yaklaşık 25 milyar $’lık bir anlaşma imzalamıştı.

AMNS önceden iflas kurtarma yoluyla eski adıyla Essar Steel’i devralmıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Yatırım ArcelorMittal Essar 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları bir kez daha sertçe yükseldi

05 Ara | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe arttı

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları artışını sürdürdü

22 Kas | Hurda ve Hammadde

Hindistan bazı mamul ve hammaddelerdeki ihracat vergisini kaldırırken, kömür ve koka ithalat vergisi getirdi

21 Kas | Çelik Haberler

Metalloinvest yeni zenginleştirme tesisiyle konsantre demir cevheri kalitesini artıracak

21 Kas | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları artmaya devam etti

15 Kas | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sert düşüşün ardından artışını sürdürdü

08 Kas | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ekim döneminde %17 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

Erdemir yeni peletleme tesisiyle ithal pelet kullanımını azaltacak

04 Kas | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe düştü

01 Kas | Hurda ve Hammadde