Hint Essar Group 1,48 milyar $ yatırımla yıllık 14 milyon mt kapasiteli pelet tesisi inşa edecek

Pazartesi, 05 Aralık 2022 10:24:06 (GMT+3) | Kalküta

Hint Essar Group tarafından yapılan açıklamada Odisha eyaletinde yaklaşık 1,48 milyar $ yatırımla ihracata yönelik üretim yapacak yıllık 14 milyon mt kapasiteli pelet tesisi inşa etmeyi planladığını belirtti.

Proje kapsamında Keonjhar’da toz cevher zenginleştirme tesisi kurulacak ve Paradip liman kentinde yer alan pelet tesisi 250 kilometre uzunluğundaki sulu taşıma hattı ile Keonjhar demir cevheri madenlerine bağlanacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Essar Group kendisine ait liman ve lojistik varlıklarının Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited’e (AMNS) devrini de içeren yaklaşık 25 milyar $’lık bir anlaşma imzalamıştı.

AMNS önceden iflas kurtarma yoluyla eski adıyla Essar Steel’i devralmıştı.