Essar Group ABD’deki demir cevheri projesine ilave 650 milyon $ yatırım yapacak

Hint Essar Group Direktörü Prashant Ruia, şirketin ABD’deki demir cevheri projesine ilave 650 milyon $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Ruia, “ABD, bizim için çok önemli bir pazar. Minnesota’nın kuzeyinde yıllık 7 milyon mt kapasiteli demir cevheri üretim ve peletleme tesisi inşa ediyoruz,” dedi.

Söz konusu projeye şu ana kadar 1,7 milyar $ yatırım yapıldığını ifade eden Essar Group yetkilisi, Trump yönetiminin ekonomi politikaları doğrultusunda ilave 650 milyon $ yatırım planlandığını kaydetti.

Proje kapsamında açık ocak madeni, konsantratör ve yıllık 7 milyon mt kapasiteli pelet üretim tesisi inşa edilecek. Söz konusu tesisin ABD’de standart, flaks halinde ve doğrudan indirgenmiş pelet üretimi yapabilecek ilk tesis olması bekleniyor.

Öte yandan pelet tesisi ve sulu taşıma hattının iki etapta tamamlanması planlıyor. İlk etapta üretim kapasitesinin yıllık 4,1 milyon mt olması ve ikinci etap devreye alındığında da yıllık 2,9 milyon mt artması hedefleniyor.